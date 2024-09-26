В Молдавии заблокировали доступ к сайту РИА Новости

На данный момент сайт РИА Новости недоступен для пользователей всех провайдеров связи в Молдавии, а при попытке его открыть появляется предупреждение о «потенциальной угрозе безопасности», передает российское информационное агентство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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