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В Молдавии заблокировали доступ к сайту РИА Новости

В Молдавии заблокировали доступ к сайту РИА Новости

На данный момент сайт РИА Новости недоступен для пользователей всех провайдеров связи в Молдавии, а при попытке его открыть появляется предупреждение о «потенциальной угрозе безопасности», передает российское информационное агентство.

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