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Царьград

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С граждан России будут по-другому взыскивать долги по ЖКУ: Эксперимент Минстроя

С граждан России будут по-другому взыскивать долги по ЖКУ: Эксперимент Минстроя

Минстрой России планирует начать тестирование нового механизма онлайн-взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, что позволит автоматизировать процесс и повысить прозрачность работы коммунальных служб.

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