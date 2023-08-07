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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Екатерина Климова показала свою маму

Актриса Екатерина Климова поделилась милым фото. 45-летняя кинозвезда дорожит семейными узами. Актриса сериала «По законам военного времени» успевает не только сниматься в новых проектах и выходить на театральную сцену, но и посвящать время близким.

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