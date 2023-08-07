Екатерина Климова показала свою маму

Актриса Екатерина Климова поделилась милым фото. 45-летняя кинозвезда дорожит семейными узами. Актриса сериала «По законам военного времени» успевает не только сниматься в новых проектах и выходить на театральную сцену, но и посвящать время близким.
Актриса Екатерина Климова поделилась милым фото. 45-летняя кинозвезда дорожит семейными узами. Актриса сериала «По законам военного времени» успевает не только сниматься в новых проектах и выходить на театральную сцену, но и посвящать время близким.
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