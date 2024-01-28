Лидер «Коммунистов России» представил подписи в ЦИК на проверку для участия в выборах президента России

МОСКВА, 28 января, ФедералПресс. Глава непарламентской партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович стал вторым участником президентской гонки, кто представил подписи в свою поддержку в Центральную избирательную комиссию.
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