Экс-глава ЕСХП назвал ошибкой либерализацию импорта с Украины

В интервью Ouest-France Жан-Люк Демарти, бывший руководитель Единой сельскохозяйственной политики ЕС, заявил, что решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось "огромной ошибкой" и должно быть отменено в срочном порядке.