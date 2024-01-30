Экс-глава ЕСХП назвал ошибкой либерализацию импорта с Украины

В интервью Ouest-France Жан-Люк Демарти, бывший руководитель Единой сельскохозяйственной политики ЕС, заявил, что решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось "огромной ошибкой" и должно быть отменено в срочном порядке.
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