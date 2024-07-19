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Конте отказался повторить оскорбительную кричалку про «Юве» фанов «Наполи»: «Не просите меня делать это, давайте проясним раз и навсегда»

Конте отказался повторить оскорбительную кричалку про «Юве» фанов «Наполи»: «Не просите меня делать это, давайте проясним раз и навсегда»

Во время одного из мероприятий в предсезонном тренировочном лагере болельщики «Наполи» предложили главному тренеру клуба присоединиться к ним и повторить обидную кричалку про «Ювентус»: «Кто не скачет, тот ювентино».

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