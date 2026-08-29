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Царьград

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Киев потребовал исключить Украину из зоны покрытия русских спутников «Рассвет»

Киев потребовал исключить Украину из зоны покрытия русских спутников «Рассвет»

«Рассвет» под прицелом: Украина борется с орбитальной группировкой России.Украина официально потребовала исключить свою территорию из зоны обслуживания российской низкоорбитальной спутниковой системы «Рассвет».

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