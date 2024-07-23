ВС РФ взяли под контроль около 5 кв. км территории в районе Григоровки под Часовым Яром Армия России продолжает продвижение на ряде участков линии боевого соприкосновения, включая Часов-Ярское направление.
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ВС РФ взяли под контроль около 5 кв. км территории в районе Григоровки под Часовым Яром Армия России продолжает продвижение на ряде участков линии боевого соприкосновения, включая Часов-Ярское направление.
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