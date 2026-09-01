«Реал» продал 50% прав на Анхеля «Фулхэму» за 4 млн евро. Хавбек стал капитаном «Кастильи» при Арбелоа

«Реал» отпустил в «Фулхэм» еще одного воспитанника. В команду АПЛ перешел Мануэль Анхель, ставший капитаном в «Кастилье» как раз при новом главном тренере лондонцев Альваро Арбелоа.
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