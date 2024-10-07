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Тайная сделка Путина с Вьетнамом: Кто останется в проигрыше?

Тайная сделка Путина с Вьетнамом: Кто останется в проигрыше?

КОТ  КОСТЯН Все засекретили еще до подписания соглашений. Уж больно лакомая эта информация для американских шпионов – чем сейчас будут торговать между собой Россия и Вьетнам.

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Комментарии
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Писарчук Дмитрий
Все правильно, хороших друзей должно быть больше. Ну и : Слава русскому солдату, Победа будет за нами!!!
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