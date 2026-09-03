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Журнал «Профиль»

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На подлете к Москве сбили 86 беспилотников с начала суток, за ночь над российскими регионами уничтожено 416

В ночь на четверг российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали массированную атаку украинских дронов.

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