❗️Многие решения по Республике Крыма будут расшифрованы после завершения целей СВО Глава РК Сергей Аксёнов в эфире «Спутник в Крыму» так прокомментировал возможные отключения мобильного интернета.
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❗️Многие решения по Республике Крыма будут расшифрованы после завершения целей СВО Глава РК Сергей Аксёнов в эфире «Спутник в Крыму» так прокомментировал возможные отключения мобильного интернета.