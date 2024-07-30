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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» с «Химками» предстал уже другой командой. Станкович еще познает возможности игроков». Григорян о красно-белых

«Первый матч был провальным. Совершенно очевидно, что в Оренбурге (0:2) у «Спартака» ничего не получилось.

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