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Эксперт Заславская рассказала, можно ли содержать капибару дома

Эксперт Заславская рассказала, можно ли содержать капибару дома

Капибары — самые крупные грызуны в мире, которые требуют особых условий для содержания. О том, как именно нужно заботиться об этих животных, которых еще называют «водосвинками», рассказала директор зоопарка в санатории «Октябрьская Ольга Заславская.

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