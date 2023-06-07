Эксперт Заславская рассказала, можно ли содержать капибару дома

Капибары — самые крупные грызуны в мире, которые требуют особых условий для содержания. О том, как именно нужно заботиться об этих животных, которых еще называют «водосвинками», рассказала директор зоопарка в санатории «Октябрьская Ольга Заславская.
Капибары — самые крупные грызуны в мире, которые требуют особых условий для содержания. О том, как именно нужно заботиться об этих животных, которых еще называют «водосвинками», рассказала директор зоопарка в санатории «Октябрьская Ольга Заславская.
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