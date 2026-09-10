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Нефть Brent и WTI подорожали более чем на 4% 10 сентября

Нефть Brent и WTI подорожали более чем на 4% 10 сентября

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила 105,7 доллара за баррель, такого уровня не было с 21 мая.

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