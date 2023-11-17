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В Иванове полиция объявила в розыск трёх подростков за избиение парня на площади Пушкина

В Иванове полиция объявила в розыск трёх подростков за избиение парня на площади Пушкина

Сотрудники МВД просят отозваться участников и свидетелей конфликта.В ивановских пабликах в соцсетях и городских телеграм-канала распространяется два коротких видео, на которых запечатлена сцена жестокого избиения молодого человека.

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