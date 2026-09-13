ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в Запорожской области

ВС России поразили авиабомбами пункты временной дислокации ВСУ в Запорожской области. По данным Минобороны России, военные нанесли удары ФАБ-250 с унифицированными модулями планирования и коррекции по ПВД ВСУ в районе Преображенки.
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