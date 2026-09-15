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Арсенал и обет целомудрия: Анатолий Вассерман раскрыл тайны личной жизни

Арсенал и обет целомудрия: Анатолий Вассерман раскрыл тайны личной жизни

Ксения Собчак показала, как устроен быт самого известного эрудита страны Вассермана Помимо гор книг и откровенных плакатов, московская квартира известного интеллектуала скрывает в себе внушительный арсенал и многолетние личные тайны.

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