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Орловские новости

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Губернатор Клычков рассказал о причинах недовольств единой школьной формы

Губернатор Клычков рассказал о причинах недовольств единой школьной формы

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прошедшей сегодня прямой линии поделился своим видением важности введения единой школьной формы, а также назвал одну из причин, почему не все горожане были довольны новшеством.

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