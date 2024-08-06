Губернатор Клычков рассказал о причинах недовольств единой школьной формы

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прошедшей сегодня прямой линии поделился своим видением важности введения единой школьной формы, а также назвал одну из причин, почему не все горожане были довольны новшеством.
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