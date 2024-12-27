Вирус «Шестой» добрался до Швеции Это рисунок новой концепции Saab. Для своего следующего поколения истребителей-беспилотников компания Saab надеется использовать «общую ДНК» для разработки семейства боевых самолётов будущего с экипажем и без него.
Вирус «Шестой» добрался до Швеции
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Юрий Ильинов
Народный вождь Моё имя будет оболгано, мне припишут множество злодеяний. И. Сталин 145 лет назад, 21 декабря 1879 года, родился Иосиф Виссарионович Сталин. Человек, возродивший Великую Россию, победивший во Второй мировой войне, создавший ядерный щит и меч нашей Родины. Иосиф Джугашвили родился в грузинской семье в городе Гори Тифлисской губернии и был выходцем из бедной семьи. По традиционной версии, Сталин (также был широко известен партийный псевдоним Коба) родился 9 (21) декабря 1879 года. Позднее была найдена метрическая запись о рождении Иосифа Джугашвили 6 (18) декабря 1878 года. Чёрный миф При Хрущёве и Горбачёве был создан чёрный миф о «кровавом диктаторе», который уничтожил десятки миллионов советских людей и вместе с Гитлером начал Вторую мировую войну. Собственно, советские мифотворцы не придумали ничего нового. Они просто повторили ложь, придуманную в ведомстве Геббельса, а затем взятую на вооружение американскими и британскими спецслужбами, идеологами во время Третьей мировой войны – т. н. «холодной войны» (Третья мировая война. Война нового поколения). После развала эти чёрные мифы активно развивали российские демократы, либералы и западники. С 1990-х годов и до нашего времени Советский Союз и особенно сталинский период активно поливали грязью. Сталина обвиняли в терроре против своего народа, безнравственности, в убийстве собственной жены, в трусости, в том, что он развязал Вторую мировую войну. Договорились до того, что именно Сталин готовился напасть на Германию, и Гитлер только его упредил. Народу старались показать, что эпоха Сталина — это время мрака и тьмы, когда всю страну превратили в гигантский ГУЛАГ, а народ — в заключенных, которых мучили, пытали и убивали. Мол, при Сталине в лагерях уничтожили 40–60 млн человек. Самая выдающаяся личность в истории России Почему новая знать пыталась очернить Сталина? Ответ в том, что после контрреволюции 1991–1993 гг. страну «приватизировали», то есть украли. Новые капиталисты, буржуи, банкиры, плутократы и олигархи. Они пытались вписать Россию в «буржуинский» мир (Капитализм убивает Россию). Правда, коллективный Запад не пожелал принять новую, «демократическую» знать РФ в свои ряды. Мол, с вашим рылом да в калашный ряд. Отсюда и противостояние 2014–2024 гг. С одновременными попытками договориться. Простой же народ Сталина помнит и уважает. Если у новой знати образ будущего — это Россия как часть Европы от Лиссабона до Владивостока, и целью догоняющего развития была названа Португалия. То у глубинного народа образ будущего прочно связан с СССР. Социальной справедливостью, работающими социальными лифтами, когда дети крестьян и рабочих могут раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал. Стать космонавтами, академиками, маршалами, учеными, конструкторами. Поэтому образ будущего у простого народа и связан с именем Сталина. При нём произошла культурная революция, когда крестьянская неграмотная Россия получила передовую науку и школу. Культуру и искусство для народа, а не для привилегированных слоёв населения. Когда кабаки и бордели сменили лаборатории и конструкторские бюро. Когда произошла урбанизация и индустриализация. Россия получила развитое городское общество, устремлённое в будущее, а не в прошлое — «к скрепам». Мы создали вторую в мире промышленность, с самыми развитыми отраслями – атомной, ракетно-космической, кораблестроением, самолетостроением, двигателестроением, станкостроением и т. д. Были созданы мощные вооруженные силы. Великая Россия (СССР) победила в страшной Второй мировой войне тогдашний Евросоюз во главе с гитлеровской Германией и милитаристскую Японию. Взяв реванш за поражение в Русско-японской войне 1904–1905 гг. и Первой мировой войне. Сталинская Россия вернула почти всё, что было потеряно после развала Российской империи. В частности, Прибалтику, Западную Белоруссию и Украину, Бессарабию – Молдавию. В этом отношении Сталин был настоящим государственником, патриотом своей Родины.
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16 час.
Юрий Ильинов
Русский мировой порядок Советский Союз стал сверхдержавой и формировал мировой порядок. Была создана альтернативная модель нового мирового порядка на основе социальной справедливости, этики совести, общества знания, служения и созидания. Брошен вызов грабительской, паразитической и несправедливой капиталистической системе. У человечества появился выбор, что разрушило колониальную систему, которую создал западный мир, чтобы жить за счёт чужих ресурсов и энергии. Значительная часть планеты воспринимала СССР как образец для подражания, передовую светлую цивилизацию, устремлённую в будущее, к звёздам. В СССР воспитывались новые поколения людей, которые становились творцами и созидателями. Это было общество знания, служения и созидания. Общество будущего, где полностью раскрывался физический, интеллектуальный и духовный потенциал человека. Отсюда беспримерные вложения в человеческий капитал, в детей и молодежь (в будущее страны). В школу, которая стала лучшей в мире. В дома культуры и творчества, музыкальные и изобразительные школы и училища, конструкторские бюро и научно-исследовательские институты и т. д. Сталин не дрогнул перед ядерным шантажом США, когда американцы испытали атомное оружие в Японии. Советский Союз активно развивал атомную отрасль и создал своё ЯО. Также СССР имел лучшую в мире сухопутную армию, что позволяло в любой момент занять всю Западную Европу. Поэтому американцы не посмели начать «горячую» Третью мировую войну. США и Британия начали против СССР т. н. «холодную войну». Информационную, идеологическую, политико-дипломатическую и экономическую войну. Тайную войну рыцарей плаща и кинжала. На периферии бушевали и традиционные войны, как в Корее и во Вьетнаме. Однако Сталин отразил все информационные, политические и экономические нападки на СССР. Великая Россия стала подлинной сверхдержавой, без мнения и согласия которой не решалась ни одна серьёзная проблема в мире. Был создан баланс сил: двухполярный мир. Наследием Сталина стала ядерная сверхдержава. Могучая советская армия и безопасные рубежи. Советский рубль, независимый от долларовой системы. Лучшая в мире школа и счастливые дети. Вера людей в светлое и лучшее будущее. В свой завтрашний день. Не его вина, что его наследниками стали пигмеи, а затем и воры, которые всё растащили и разграбили.
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16 час.
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