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Вести Севастополь

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Нелегальный кредитор из Севастополя давал взаймы под залог недвижимости

Нелегальный кредитор из Севастополя давал взаймы под залог недвижимости

Банк России выявил нелегального кредитора из Севастополя, выдававшего займы под залог жилья.В первом полугодии 2026 года Банк России выявил незаконную деятельность по нелегальному кредитованию.

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