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Царьград

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Следком: дрон ВСУ ранил главу избирательной комиссии Запорожья

Следком: дрон ВСУ ранил главу избирательной комиссии Запорожья

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки ВСУ в Запорожской области. Пострадали председатель УИК № 595 и члены её семьи в Любимовке.

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