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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ВВО на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия

Военнослужащие ВВО на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия

В ходе занятий военнослужащие выполняют одиночные упражнения, а также в составе боевых двоек. Стрельба ведётся из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» по мишеням на различных дальностях.

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