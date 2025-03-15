В России появился новый просторный и богато оснащенный седан по цене Camry

Российский автомобильный рынок пополнился интересным игроком – Hyundai Sonata 2025. Уже сейчас российские дилеры принимают заказы на этот бизнес-седан, предлагая потенциальным покупателям заманчивую альтернативу популярной Toyota Camry XV80.
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