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Татар-информ

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По России явка на выборах в Госдуму превысила 50%

По России явка на выборах в Госдуму превысила 50%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Явка на выборах депутатов Государственной Думы РФ по федеральному округу по состоянию на 13:37 мск превысила 50%.

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