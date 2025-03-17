Местное самоуправление в УрФО: новые вызовы и решения

В Уральском федеральном округе состоялось заседание Совета по вопросам местного самоуправления. В мероприятии приняли участие заместители начальника Управления Президента России по внутренней политике Анатолий Вылегжанин и Евгений Грачёв, представители органов власти регионов УрФО, главы почти 50 муниципалитетов.
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