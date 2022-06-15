Мутная фуйня

Прастити, иначе я это назвать не могу.Итак, есть некая группа телеграм-экспертов. Состоящая иза) любителя пожрать "Владлена Татарского"б) неведомой безымянной зверушки "Старше Эдды"в) неведомой безымянной зверушки "Геншаба" (телеграм-каналов с Генштабом в названии четыре, с Геншабом - одно, бггг)г) одесского болгарина с пафосным ником "Рррррруский ориенталист" (что это вообще за чухня?), он же Игорёша Димитриев, продавец кебабов и туркоманОни действуют как единая команда, несущая лютую заказушную ахинею.