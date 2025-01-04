Месси пропустил церемонию вручения медали Свободы от Байдена из-за гарфика

Нападающий клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси не пришел в Белый дом на церемонию вручения награды президентом США Джо Байденом, пишет The USA Today.
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