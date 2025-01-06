Танковая армия атакует Курск! Как обычно, всё пропало ...

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Константин Яшков
Спасибо вам за вашу тактичность, чуть было не нахамил этому писаке о краснозадых. Мои предки тоже были и раскулачены и обобраны и сосланы, но тем не менее, слава Богу, люди узнали как можно жить при равноправии, да были и свои проблемы, но вся мерзость была сокрыта, не то, что сейчас все на показ.
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