Дело возбудили после поджога авто и частного дома в Коркине

Уголовное дело возбудили после поджогов автомобиля и частного дома в Коркине в Челябинской области, где произошли общественные волнения после убийства женщины-таксиста, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Челябинской области.
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