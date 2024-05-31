Жена просит ребеночка, а я не хочу конкурента

Валерий Кривошеев

Потому что, мужчины ещё не научились рожать. Потому что, женское здоровье, более хрупкое. Потому что, вся современные средства информации, включая мыльные оперы и художественную литературу, твердят девочкам. Нужно по молодости, пожить для себя, сделать карьеру, а потом выходить замуж и рожать ребенка. Потому что, до этого вожделенного возраста 30-35 лет, женщина успевает пожить с десятком мужчин. При этом неизбежны аборты и всяческие венерические заболевания. И наконец, когда женщина, наконец созревает завести семью и ребенка - как итог, она уже не может забеременеть. И про аборты, про которые Вы говорите, скорее всего это про внебрачные, по пьянке беременности.