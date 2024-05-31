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  • Ингерман Ланская
    за мощной мускулатурой - это в спортшколу или в стрип-кафе. ......а не в слесарку или на товарную базу- там ни мускул...Устал отбиваться ...
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    член потолще это ты ищешь... а у мужчины Главный орган - МОЗГ! .... у тебя он не главныйУстал отбиваться ...
  • Владимир Соколов
    фригидной бабе такое не понять))Устал отбиваться ...

Жена просит ребеночка, а я не хочу конкурента

Жена просит ребеночка, а я не хочу конкурента

«И тут она выдает. Что очень хочет ребенка, что это важно для нее…Но как мне не хочется еще одного конкурента за ее внимание!» Из жалоб на мужской форум Читаю сейчас один форум, где обсуждают важные мужские дела (в отличие от маловажных женских делишек).

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
Потому что, мужчины ещё не научились рожать. Потому что, женское здоровье, более хрупкое. Потому что, вся современные средства информации, включая мыльные оперы и художественную литературу, твердят девочкам. Нужно по молодости, пожить для себя, сделать карьеру, а потом выходить замуж и рожать ребенка. Потому что, до этого вожделенного возраста 30-35 лет, женщина успевает пожить с десятком мужчин. При этом неизбежны аборты и всяческие венерические заболевания. И наконец, когда женщина, наконец созревает завести семью и ребенка - как итог, она уже не может забеременеть. И про аборты, про которые Вы говорите, скорее всего это про внебрачные, по пьянке беременности.
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6 час.
Владимир Соколов
и снова баба свою ответственность желает возложить на мужчину))
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2 час.

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