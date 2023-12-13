Политолог Джатрас допустил замораживание Америкой украинского конфликта

АндрейБорков

Вашингтон может надавить на Киев для принуждения его к переговорам. Может быть это не так просто, как кажется, но может быть. Дело тогда останется за малым - начать эти переговоры. А вот тут заминочка не большая. Москва пошлет на ХЕР Киев с переговорами на условиях укрогшумерских и что тогда? А Москва так и поступит. Вряд ли Вашингтон заставит Киев капитулировать. А все остальные варианты Москве на хер ре нужны. Все эти "перемирия" и "договорняки" обернутся для России такой ........, что ну его на хер! По этому укропитеков надо гасить до конца, а америкосов посылать в известном направлении(на Х...Й).