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Политолог Джатрас допустил замораживание Америкой украинского конфликта

Политолог Джатрас допустил замораживание Америкой украинского конфликта

В США всё активнее проявляется снижение интереса у американской общественности к теме Украины. К тому же появляется больше вопросов о расходовании выделенных ей из бюджета денег.

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Комментарии
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АндрейБорков
Вашингтон может надавить на Киев для принуждения его к переговорам. Может быть это не так просто, как кажется, но может быть. Дело тогда останется за малым - начать эти переговоры. А вот тут заминочка не большая. Москва пошлет на ХЕР Киев с переговорами на условиях укрогшумерских и что тогда? А Москва так и поступит. Вряд ли Вашингтон заставит Киев капитулировать. А все остальные варианты Москве на хер ре нужны. Все эти &quot;перемирия&quot; и &quot;договорняки&quot; обернутся для России такой ........, что ну его на хер! По этому укропитеков надо гасить до конца, а америкосов посылать в известном направлении(на Х...Й).
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