Видеокамеры начали фиксировать езду без шлема на мототранспорте в Подмосковье

Первые нарушения зарегистрированы в городском округе Балашиха.В Московской области начали массово внедрять функцию распознавания езды без шлема на мототранспорте в комплексы фотовидеофиксации (КФВФ), сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.
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