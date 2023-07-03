Абсурдные увлечения самых безжалостных лидеров в истории

Даже у самых жестоких лидеров в истории были такие детские и причудливые увлечения. Вы когда-нибудь представляли себе, что Гитлер был абсолютным тираном, восхищался Микки Маусом и был странным образом одержим диснеевскими мультфильмами? Он, по-видимому, утверждал, что это были лучшие мультфильмы, которые когда-либо были созданы, и был их большим поклонником! Раскройте самые причудливые увлечения этих жестоких тиранов! Иосиф Сталин любил обнаженных мужчин Один из самых жестоких и безжалостных лидеров в истории.