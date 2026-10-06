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Новые аресты в парке «Патриот»: задержан гендиректор Игорь Васильев

Новые аресты в парке «Патриот»: задержан гендиректор Игорь Васильев

По данным ТАСС, статья в деле Васильева — «Получение взятки в особо крупном размере». Речь идет о порядка 80 млн рублей.

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