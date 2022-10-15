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Мобилизованные из Кировской области пройдут лечение в санаториях региона

Мобилизованные из Кировской области пройдут лечение в санаториях региона

В 2023 году мобилизованные, военнослужащие по контракту и добровольцы из Кировской области, участвовавшие в специальной военной операции, пройдут лечение в санаториях региона, а для детей участников спецоперации будут организованы летние лагеря.

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