Мобилизованные из Кировской области пройдут лечение в санаториях региона

В 2023 году мобилизованные, военнослужащие по контракту и добровольцы из Кировской области, участвовавшие в специальной военной операции, пройдут лечение в санаториях региона, а для детей участников спецоперации будут организованы летние лагеря.
В 2023 году мобилизованные, военнослужащие по контракту и добровольцы из Кировской области, участвовавшие в специальной военной операции, пройдут лечение в санаториях региона, а для детей участников спецоперации будут организованы летние лагеря.
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