NBC News: Республиканская партия США увеличила большинство в сенате

Global Look Press/CHROMORANGE/Gunter Fischer По итогам прошедших в США всеобщих выборов Республиканская партия увеличила свое большинство мест в сенате (верхней палате конгресса), получив 52 кресла из 100.
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