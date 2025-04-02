4.5 млрд лет заблуждений? Как на самом деле родились континенты Земли? Новое открытие

Знаете, иногда наука похожа на детектив. Мы десятилетиями собираем улики, строим теории, вроде бы всё сходится… а потом одна маленькая деталь, одно новое открытие — бац! — и всю картину приходится перерисовывать.
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