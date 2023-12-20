Благополучие и стабильность: что нас ждет с 25 по 31 декабря согласно карте Таро недели Алёна ЮрьеваСледующая неделя с 25 по 31 декабря будет периодом благополучия и успеха согласно прогнозу по картам Таро.
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