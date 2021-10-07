На Украине потребовали запретить въезд российским артистам Басте, Елке и Ирине Круг

КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Общественная организация "Крымскотатарский ресурсный центр" призвала Службу безопасности Украины рассмотреть возможность запрета въезда в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Ёлка), у которых в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве, сообщается на сайте организации.
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