Андрей Школьников. Психология "неруси" и "выруси"

Почему действия киевских властей и населения Украины в 2022 году для многих стало неожиданностью? Как менялось настроение местного населения, и что его определяет сейчас? Какие причины привели к необратимости катастрофы украинства и украинской государственности? Об этом и не только говорим в программе экономиста, политолога, геостратега Андрея Школьникова "Стратегия и власть" в эфире радио Sputnik.