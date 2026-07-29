Андрей Школьников. Психология "неруси" и "выруси"

Почему действия киевских властей и населения Украины в 2022 году для многих стало неожиданностью? Как менялось настроение местного населения, и что его определяет сейчас? Какие причины привели к необратимости катастрофы украинства и украинской государственности? Об этом и не только говорим в программе экономиста, политолога, геостратега Андрея Школьникова "Стратегия и власть" в эфире радио Sputnik.
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