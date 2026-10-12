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Владимирские новости

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Трансполиция раскрыла кражу 77 тысяч в поезде Москва-Северобайкальск

Трансполиция раскрыла кражу 77 тысяч в поезде Москва-Северобайкальск

Из сумки пассажира, лежавшей под посадочным местом, украли портмоне с 77 000 рублей. Подозреваемый уже задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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