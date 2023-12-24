Эксперт рассказал, что делать при отравлении едой из доставки

При отравлении едой из доставки стоит собрать все доказательства, которые помогут это подтвердить. Об этом «Парламентской газете» рассказал сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации по цифровой сфере Алексей Койтов.
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