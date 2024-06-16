Швейцарский тупик

Широко разрекламированный «форум мира» в Швейцарии завершился без каких-либо сюрпризов. Его единственным результатом стало подписание довольно беззубой итоговой декларации, в которой даже первоначальный термин «российская агрессия» был на марше заменен нейтральным «война».