❕В Севастополе учебные стрельбы в районе мыса Херсонес и Стрелецкой бухты ориентировочно продлятся до 12:00 Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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❕В Севастополе учебные стрельбы в районе мыса Херсонес и Стрелецкой бухты ориентировочно продлятся до 12:00 Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.