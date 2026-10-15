Фольклорный ансамбль «Тыва» выступит 22 октября в Большом театре на торжественном концерте, приуроченном к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России.
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