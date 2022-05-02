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ЛЕВНИКОВ: В ФНЛ судья, получая 5-8 тыс рублей за матч, должен был сам ездить на игры. С приходом Ашота Хачатурянца многое изменилось

ЛЕВНИКОВ: В ФНЛ судья, получая 5-8 тыс рублей за матч, должен был сам ездить на игры. С приходом Ашота Хачатурянца многое изменилось

«На сегодняшний день зарплата арбитров РПЛ - 30 тысяч рублей в месяц + гонорар за матч в размере 115 тысячи рублей.

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