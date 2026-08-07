Единые правила работы долговых консультантов разработали в РФ

Банк России, Федеральная антимонопольная служба и Ассоциация банков России совместно с участниками рынка долгового консультирования разработали меморандум, призванный упорядочить работу с гражданами-должниками.
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