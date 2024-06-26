На Урале растут объемы сбережений уральцев в азиатских валютах

Уральцы переключаются на сбережения в валютах стран Азии с доллара и евро. Как сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка, портфель пассивов физлиц в дирхамах ОАЭ вырос за первые пять месяцев 2024 года на 23,2%.