На Урале растут объемы сбережений уральцев в азиатских валютах

Уральцы переключаются на сбережения в валютах стран Азии с доллара и евро. Как сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка, портфель пассивов физлиц в дирхамах ОАЭ вырос за первые пять месяцев 2024 года на 23,2%.
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