Ждали танков со спецбойцами, а Путин врезал огурцами!

На первый небрежный взгляд, украинская неделя отличалась новостями в общем-то позитивными. Кличко сначала поднял стоимость на проезд до «европейских стандартов», но потом, похоже, решил, что Киев ближе к Азии, и цены остались на своем уровне.
На первый небрежный взгляд, украинская неделя отличалась новостями в общем-то позитивными. Кличко сначала поднял стоимость на проезд до «европейских стандартов», но потом, похоже, решил, что Киев ближе к Азии, и цены остались на своем уровне.
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