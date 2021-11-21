Подробно о главном

10 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Величие России не в танчиках и самолётиках Вовчика. Величие России в её народе. и вот тут всё плохо. Народ вымирает. ...Россия получила ш...
  • Виктор Шиховцев
    Реально миф. Посмотрю на цены на бензин, на еду, на курс рубля. На крах медицины и образования. И понимаю, это всё миф!Миф об упадке России
  • Виктор Шиховцев
    И сейчас врут. Вот это чучело, которое пальцем не пошевелило, чтобы спасти экипаж лодки, сейчас рот разевает. Ни чест...Экс-главком Севфл...

Ждали танков со спецбойцами, а Путин врезал огурцами!

Ждали танков со спецбойцами, а Путин врезал огурцами!

На первый небрежный взгляд, украинская неделя отличалась новостями в общем-то позитивными. Кличко сначала поднял стоимость на проезд до «европейских стандартов», но потом, похоже, решил, что Киев ближе к Азии, и цены остались на своем уровне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх